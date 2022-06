Diego Fernández critica a AMLO respecto a cancelar el horario de verano

CIUDAD DE MÉXICO.- En redes sociales Diego Fernández de Cevallos, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a cancelar el horario de verano.

Una vez que presidente anunció su intención de eliminar el horario de verano, el excandidato presidencial y político panista, Diego Fernández, respondió en contra de esta idea al asegurar que “nos costará 4 mil 600 millones de pesos anuales”.

“¿Sabe usted cuánto nos costará a los mexicanos anualmente, el caprichito sinvergüenza de TARTUFO de cancelar el horario de verano? Según el propio gobierno: 4,600 millones de pesos. ¡Esa es la ‘austeridad republicana’ de este gobierno de porquería!”, escribió en sus redes sociales el panista.

¿Sabe usted cuánto nos costará a los mexicanos, anualmente, el caprichito del sinvergüenza de TARTUFO de cancelar el horario de verano? Según el propio gobierno: 4,600 millones de pesos. ¡Esa es la “austeridad republicana” de este gobierno de porquería! — Diego Fernández de Cevallos (@DiegoFC) June 2, 2022

López Obrador mencionó que se concluyeron los estudios que se realizaron en conjunto la Secretaría de Energía (Sener), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Secretaría de Salud (SS), sobre los ahorros que se obtienen por el cambio de horario, en contraparte al impacto que éste tiene sobre la salud de los mexicanos.

AMLO dijo que el ahorro de aproximadamente mil millones de pesos anuales no justifica el daño causado por los cambios en de horario en las personas con padecimientos crónicos, o con trastornos psicológicos como depresión o ansiedad.

“Sobre todo en las horas en que los medicamentos deben ser suministrados”, expresó.

Internautas contestaron a Diego Fernández de Cevallos

El ‘Jefe’ Diego fue criticado por sus comentarios. Algunos lo llamaron “momia”, por ser un veterano político. Otros se comentaron en que esto complicaría el intercambio comercial con Estados Unidos, y otro más dijo que los estadounidenses también piensan cancelarlo.

“El volver al horario normal no es retroceso, ya que el ahorro no se ve por ningún lado, ni en casa ni empresas, estas que trabajan con luz encendida las 24 horas y en casa lo que no usas en la tarde lo usas en la mañana. El sol no se adelanta ni se retrasa, con todo respeto Diego”, comentó un internauta.

Otra persona dijo estar siempre en desacuerdo con el presidente, pero ahora se inclinaba totalmente con el horario original, no el de verano, porque no se ha ahorrado ni un peso con el mismo “y los recibos de luz no mienten”, ya que se encienden más luces por la noche y en la mañana, así se empareja el consumo, expresó.

El volver al horario normal no es retroceso ya que el ahorro no se ve por ningún lado ni en casa ni en empresas que estas trabajan con luz encendida las 24 horas y en casa lo que no usas en la tarde lo usas en la mañana el sol no se adelanta ni se atrasa con todo respeto Diego — FCO. HERRERA (@fcoh36) June 3, 2022

“Pues con el cambio de horario o no, yo sigo pagando lo mismo. Y si el gobierno tiene ahorro, yo no lo veo reflejado en mi bolsillo. O lo que es lo mismo, si el gobierno ahorra yo debo tener el mismo efecto y no lo veo. Sea el partido que sea valen para pura…”, consideró otro usuario.

La gente mayor tiene menos depresión que los supuestos jovenes de menos de 40 que son los que se quejan de depresión, estrés y ansiedad eso no lo conosiamos y en muchos casos que conozco el recibo sale igual o mas alto ahorro seria tener energia limpia mas barata — FCO. HERRERA (@fcoh36) June 3, 2022

Uno más le respondió que si Estados Unidos se queda en el horario de verano permanente, México estaría desfasado una hora más por decreto.