Despiden a Daniela, la joven quinceañera que murió en Coahuila

COAHUILA.- Familiares y amigos de Daniela despidieron a la joven quinceañera que murió en Coahuila, luego de que se desmayara durante su vals.

Daniela Montemayor Cornejo fue sepultada en el Panteón de la Resurrección en la comunidad del ejido Rosita y de Concordia, de San Pedro en Coahuila.

Este pasado lunes se dio a conocer que la joven quinceañera murió debido a un mal cardiaco que se le detectó desde pequeña.

Daniela celebraba sus XV con una fiesta, uno de los días más esperado y solado por la joven, la madrugada del domingo 31 de julio.

En la última tanda de baile, la quinceañera se desvaneció y posteriormente falleció en un hospital al que tuvo que ser trasladada.

Las fotografías de Daniela con su vestido de fiesta fueron reveladas, imágenes en las que se muestra llena de felicidad.

Asimismo su tía, Anamaría Cornejo compartió unas palabras en las que expresa cómo la adolescente era feliz y tenía mucho ánimo para cumplir sus sueños.

“Mi morenita. Me duele en el alma todo esto, no tengo ni que decir que te amaba, porque sé que siempre lo supiste. Nunca olvidaré que me reclamabas que ‘mome’ era mi favorita y yo siempre te decía “sabes que tú eres la favorita”. Por más que intenté ser fuerte no pude, pero me reconforta tu felicidad en tu fiesta, bailamos como nunca, fuiste feliz hasta el último momento, tan feliz que tu cuerpecito no aguantó. Adiós mi princesa, mi morenita, siempre seremos unas ranitas, tu di rana que yo seguiré saltando y bailando por ti”, escribió en sus redes sociales.