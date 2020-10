“Delta” se transforma en tormenta tropical en el Mar Caribe

MUNDO.- El Centro Nacional de Huracanes en Estados Unidos dio a conocer el desplazamiento de Delta, que se ha trasformado en tormenta tropical.

Dicha tormenta, se traslada por el Mar Caribe, dirigiéndose al norte, pasando por la costa de Yucatán.

Tropical Storm #Delta has formed over the northwestern Caribbean Sea. Additional strengthening is likely and the system is expected to be at or near hurricane strength when it pass near or over western Cuba late Tuesday or early Wednesday. Latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/qBJJdAh6Ze

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 5, 2020