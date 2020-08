Da positivo a Covid-19 secretario de Gobierno de Chihuahua

CHIHUAHUA – El secretario de Gobierno de Chihuahua, Luis Fernando Mesta, tuvo que ser confinado en su domicilio al resultar positivo al contagio por Covid-19.

Ante la situación, Mesta Soulé permanecerá en cuarentena y seguirá atendiendo los asuntos de la Secretaría General de Gobierno desde su hogar.

El caso alarmó al gabinete ya que el secretario de Salud, Jesús Grajeda, murió de coronavirus, por lo que lo reemplazaron de emergencia.

Este fin de semana me realicé la prueba de #COVID19 y el resultado es positivo.

Hasta el momento me siento bien y no presento síntoma alguno, pero es importante permanecer en casa y tener todos los cuidados.

Seguiré atendiendo a la distancia lo referente al trabajo diario de SGG.

— Luis Fernando Mesta (@LuisF_Mesta) August 10, 2020