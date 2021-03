Critica AMLO uso excesivo de agua para producción de cerveza y leche

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se pueden seguir ampliando las actividades de producción de cerveza y leche.

Mencionó que esto significa un consumo excesivo de agua. Aunque reconoció que es mejor la leche que la cerveza.

En conferencia de prensa en Coahuila, el presidente dijo que su gobierno tiene el objetivo de convencer a todos para que se cuide el agua del país. Pero si no se avanza en ese propósito se van a tomar decisiones enérgicas y estrictas.

“No se trata de que se deje de producir la leche sino de ya no seguir ampliando las áreas de cultivo de alfalfa porque significa más agua para producir leche, la leche es agua. Entonces por qué no sin dejar de producir la cerveza y la leche, aunque es mejor la leche que la cerveza, bueno, así lo recomienda Ricardo Anaya que ya no se tomen caguamas, pero por qué no utilizar el agua del sur y del sureste hay tanta agua que se padece de inundaciones”, dijo.