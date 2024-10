Comisionada del INAI, declara que acusaciones de corrupción, preceden a su trabajo

MÉXICO.- Derivado de las acusaciones que hiciera la Presidenta Claudia Sheinbaum, en la conferencia matutina, sobre presuntas irregularidades al interior del INAI a lo largo de muchos años, la Comisionada Julieta del Río Venegas, precisó que desde que ingresó al Instituto propuso una reingeniería para optimizar los recursos humanos y financieros.

Mencionó que ha denunciado públicamente todas las presuntas irregularidades señaladas, y el 11 de diciembre lo hizo formalmente ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia encargada de investigar la corrupción a nivel federal.

Además se deslindó categóricamente de los señalamientos de extorsiones de una presunta red de extorsiones a trabajadoras y trabajadores del INAI, de la adquisición del edificio y del uso indebido de la tarjeta de crédito institucional.

Así como el penoso hecho de que en el pasado hayan clasificado esa información en el propio Instituto.

La Comisionada mencionó que es consiente que denunciar la corrupción genera molestias, y que incluso por ello ha sido víctima de ataques donde se le señala y descalifica con injurias e infamias, acusaciones sin sustento que buscan descalificar su trabajo.

“Sin embargo no me preocupa por que mi historial es de trabajo y no tengo nada de qué avergonzarme y entiendo que es una guerra política ante las acusaciones que realicé” afirmó