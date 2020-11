Cienfuegos habría sido liberado a cambio de que México entregue a un líder del narco: Reuters

MÉXICO.- El general Salvador Cienfuegos habría sido liberado de Estados Unidos a cambio de que México entregue a uno de los líderes del narco más buscados.

Esta información fue revelada por la agencia de noticias Reuters; a través de un reportaje firmado por los periodistas Diego Oré, Frank Jack Daniel y Mark Hosenball.

Bombshell: AG William Barr to seek dismissal of narco-corruption charges against former Mexican Defense Secretary Salvador Cienfuegos Zepeda… https://t.co/Cw6r40OFyj pic.twitter.com/KxSaYcel54

— Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) November 17, 2020