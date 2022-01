Bebé hallado en penal de Puebla es fruto de la herencia política: AMLO

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso del bebé que fue hallado muerto en un penal de Puebla, es “fruto podrido de la descomposición social”.

Durante su conferencia matutina, consideró como lamentable lo ocurrido dentro de dicha prisión.

Pero, dijo que estos hechos tienen que ver con el pasado reciente y una herencia de la política neoliberal.

En consecuencia, dijo que la única manera de enfrentar este tipo de sucesos es enfrentarlos con una transformación como la que emprendió su administración.

Recalcó que sobre todo el cambio viene desde los altos mandos, pues en sexenios pasados “sólo se dedicaban a violar las leyes”.

“Si no robaban ellos de manera directa lo permitían, había licencia para robar, ahora no.. Aquí está miren, todavía el pañuelito blanco. Podrán decir lo que quieran pero ya no hay los negocios de Odebrecht, Iberdrola, OHL, ya no hay el saqueo que había, el que no pagaban los impuestos los de arriba”