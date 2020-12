Aumentará 3.3% en impuestos de tabaco, bebidas azucaradas y gasolina en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dio a conocer que debido a la inflación en el país, el tabaco, las bebidas azucaradas y la gasolina aumentarán 3.3% en impuestos el próximo año.

El mandatario indicó que realmente no hay un aumento en términos reales, sino esto corresponde al ajuste inflacionario normal.

“Lo único que va aumentar son tabacos 3.3%, esto es inflación en términos reales no hay aumentos, es un ajuste a la inflación; bebidas azucaradas 3.3%, nada de que el refresco aumentó 10, 15, 20%, que no haya abusos y los combustibles, la Magna Premium y el Diesel, 3.3% que es inflación. En términos reales no hay aumento”, comentó.