Arranca el evento México Siglo XXI; Bono vocalista de U2 aparece por sorpresa

CIUDAD DE MÉXICO.- Bajo el lema ‘siempre posible, nunca imposible’ arrancó el evento México Siglo XXI, de la Fundación Telmex Telcel.

Carlos Slim Domit, presidente del Consejo de Administración de Telmex, América Móvil y Grupo Carso fue el encargado de dar la bienvenida a los más de 10 mil becarios de toda la república que asisten al evento.

En su mensaje Slim Domit aseguró que vivimos en la era de la conectividad, destacó el impresionante avance de las telecomunicaciones y como hoy un niño en una región alejada del planeta tiene las mismas oportunidades que quien vive en una gran metrópoli.

“Vivimos en la era en la que la mayor empresa del mundo no necesita de oficinas, la mayor empresa de transporte no es dueña de los autos y la más grande empresa de hospedaje no tiene un solo cuarto”, dijo.