AMLO se vacunará la próxima semana contra Covid-19

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que la próxima semana recibirá la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19.

El mandatario dio el mensaje justo después de que llegaran 500 mil dosis de la vacuna anticovid Sputnik V.

Además, informaron que ayer se administraron 254 mil dosis del medicamento en nuestro país.

“Ya que estamos tratando este tema, decirles que los médicos me recomiendan que me vacune. Me vacuno la semana próxima. No les voy a decir dónde, porque no quiero que se haga un espectáculo. Pero voy a ir a donde me corresponde“, explicó.