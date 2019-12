AMLO se reunirá con familia LeBarón el 12 de enero

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se reunirá con la familia LeBarón el 12 de enero; el objetivo es conocer el avance de las investigaciones sobre la masacre ocurrida el 4 de noviembre.

La noticia se dio a conocer por Adrián LeBarón, integrante de la familia, quien informó que no se les ha entregado el expediente del caso y si el Ministerio Público Federal lleva el mismo.

“Mi familia me está poniendo mucha presión porque no me han dado copias de expedientes, no sé quién es el Ministerio Público Federal asignado al caso”, dijo en entrevista con Manuel Feregrino.