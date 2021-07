AMLO se niega a opinar en consulta popular; critica apoyos a corruptos

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no participará en la consulta popular que busca enjuiciar a los expresidentes de la república; la cual está prevista para el primero de agosto.

Para ello, se inició una veda electoral que suspende la propaganda de gobierno; por lo que el mandatario señaló que está esperando más información del Instituto Nacional Electoral (INE) sobre este proceso.

“¡Ah!, de la consulta, yo no voy a hablar ¿propaganda gubernamental? Pues son reuniones cerradas, no, no son abiertos, sí pero no son abiertos, es una reunión de evaluación”, precisó.

López Obrador también señaló que a los corruptos se les apoya mucho y consideró que aunque hay personas que no son corruptas sí apoyan estas prácticas; por lo que destacó que no está de acuerdo con estas personas, ya que no tienen bases para apoyar la corrupción.

Además, afirmó que desde el gobierno de Porfirio Díaz el país fue saqueado para beneficio de sólo unos cuantos.