AMLO reconoce compra de votos en elección de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que hubo acarreo y compra de votos en algunas casillas durante la elección de integrantes del Congreso Nacional de Morena.

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario aceptó que se debe mejorar en los procesos internos. Sin embargo defendió que no fueron generalizadas las malas prácticas, por lo que celebró la participación de dos millones 500 mil ciudadanos que eligieron a los nuevos consejeros.

“Hubo todavía ese tipo de prácticas pero en muy pocas casillas, no se generalizó. No es como los opositores, los conservadores hubiesen querido porque estuve viendo que repetían y repetían y repetían de fraude, irregularidades, pero no, nada que ver con lo que ellos han hecho, nada, nada que ver”, expresó AMLO.