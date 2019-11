AMLO presenta terna para elegir nueva ministra de la SCJN

MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, presentó su terna ante el Senado para elegir a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La terna está integrada por tres mujeres que son Ana Laura Magaloni, quien es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y licenciada de Derecho por el ITAM.

La segunda nominada es Diana Álvarez Maury es licenciada en derecho por el ITAM y forma parte del equipo de trabajo de la exministra y ahora secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Y por último, está Margarita Ríos Farjat, quien es abogada, maestra en Derecho Fiscal y doctora en Política Pública, en la actualidad es la titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Las tres (mujeres) con una muy buena trayectoria profesional, académica y en el servicio público. Tienen convicciones, son honestas. A quien elija el Senado será buena elección”, expresó presidente.

Agregó que los senadores van a “poder elegir, como siempre, en libertad. Uno de los cambios, lo tengo que subrayar es que no hay injerencia del Ejecutivo en el Legislativo; para decirlo coloquialmente, no hay línea. No es enviar una terna y mandar a palomas mensajera al Senado”.