AMLO presenta su lista de cinco mejores presidentes de México

“Su planteamiento ante los empresarios fue muy sencillo pero trascendente, les dijo ustedes no van a lentificar a todo el país, no van a llevar la electricidad a todos los pueblos porque ustedes, como empresa, lo que buscan es el negocio y no les va a parecer rentable ir a instalar infraestructura para electricidad a los pueblos. Además, los pueblos no van a pagar la instalación de las líneas eléctricas, si la mayoría de la gente no tiene fondos, no tiene recursos, no tiene dinero, esta es una función del Estado”, señaló.