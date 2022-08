AMLO pide bombas grandes para extraer agua y rescatar a mineros atrapados en Sabinas, Coahuila

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, pide bombas grandes para extraer agua y rescatar a mineros atrapados en Sabinas, Coahuila.

En la mañanera en el Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a gobernadores, así como a funcionarios del gobierno federal; a enviar bombas grandes para extraer agua y apoyar el rescate de los 10 trabajadores atrapados en una mina de Sabinas, Coahuila.

En tanto que, López Obrador expresó sobre el accidente que mantiene atrapados a 10 mineros en un pozo de carbón:

Asimismo, pidió a los familiares de los mineros que no pierdan la fe ni la esperanza de que los trabajadores sean rescatados.

“Aprovecho para decirle a Germán Martínez de Conagua; Octavio Romero Oropeza (titular de Pemex), que se pongan de acuerdo con el general Radilla (subsecretario de Sedena); también Manuel Bartlett, de la CFE; a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (Claudia Sheinbaum); a los gobernadores de la región que puedan tener bombas grandes para sacar el agua.

Bombas muy grandes que podemos llevar en los aviones de carga de la Fuerza Aérea, por tierra, pero aprovechar el día bien para avanzar”, solicitó el presidente AMLO.

“Un abrazo a los familiares, no hay que perder la fe, no hay que perder la esperanza, un abrazo muy fuerte y van a seguir contando como siempre como nosotros, no están solos”, dijo.