AMLO impulsará reforma si declaran inconstitucional ley eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que impulsará una reforma si se declara inconstitucional la nueva Ley de la Industria Eléctrica luego de que dos jueces frenaron su aplicación.

“Yo estoy seguro de que no es inconstitucional la reforma. Pero si lo determinan jueces, magistrados, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución. Porque no puedo ser yo complice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular”, dijo.