AMLO evitará que le tomen fotos tras su retiro de la presidencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló cómo será su vida tras su retiro de la presidencia.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el presidente señaló que ya no viajará en aviones comerciales ya que buscará otra manera de trasladarse desde Chiapas a la Ciudad de México.

Asimismo el presidente de México destacó que durante su retiro, cuando concluya su gobierno, se cuidará para que no le tomen una fotografía.

Cabe señalar que López Obrador declaró anteriormente que cuando concluya su gestión como titular del Ejecutivo Federal se retirará a su quinta en Palenque, Chiapas, y no participará en actos públicos y solamente recibirá a su familia.

“Va a ser muy difícil que me deje tomar una foto hacia adelante. No voy a viajar en aviones comerciales porque no voy a ir a los aeropuertos, voy a ver cómo le hago para trasladarme, porque voy a estar a viniendo para ver a mi compañera Beatriz, que la amo mucho y que me ha ayudado, bueno, nada más con aguantarme ya”, dijo.