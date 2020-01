AMLO desmiente que México tenga nexos con Irán

CIUDAD DE MÉXICO.- El periódico Wall Street Journal (WSJ) publicó una nota en donde asegura que México tiene nexos con Irán, lo cual desmintió el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del martes.

El mandatario agregó sobre el tema que ese medio de comunicación “no es objetivo, me consta”.

AMLO dijo que hace unos días alguien le comentó que un columnista mexicano había escrito que el WSJ “hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros”.

Por lo que el presidente mexicano dijo que ese periódico no es objetivo, “la verdad es que ni leo eso. Si me preguntan les contesto que no es objetivo, me consta”.

La columna en cuestión fue escrita por la periodista Anastasia O´Grady, quien cita a “una fuente de inteligencia”, confiable, que le aseguró que desde que AMLO asumió la presidencia había establecido relaciones con el gobierno de Irán.