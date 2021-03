AMLO asegura que regresaran las clases normales antes de que termine el ciclo escolar

CIUDAD DE MÉXICO.- Andrés Manuel López Obrador, mandatario del país, explicó que el regreso a clases presenciales, se llevará a cabo antes de que termine el ciclo escolar en curso.

De esta manera, afirmo que lo más pronto posible se estará vacunando contra el Covid-19, a maestros y a otros trabajadores que laboral en el sector educativo.

Fue en Culiacán Sinaloa, donde el presidente dio a conocer esta información, mientras inauguraba un cuartel de la Guardia Nacional.

AMLO agregó que es imposible continuar con las clases a distancia, porque a pesar de ser una gran alternativa, “no es lo mejor, la escuela es el segundo hogar”.

“Hacer valer el derecho a la educación, no podemos continuar con las clases a distancia, con televisión, con internet, han ayudado mucho pero no es lo mejor, la escuela es como el segundo hogar y ya los niños las niñas los estudiantes quieren encontrarse de nuevo, lo mismo los maestros. No vamos a esperar que termine el curso, el ciclo escolar con clases a distancia, antes de eso vamos a tener clases presenciales en Sinaloa y en todo el país”, enfatizó.