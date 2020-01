AMLO asegura que no hay crisis humanitaria en la frontera sur

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en la frontera sur de México no existe una crisis humanitaria a pesar de los enfrentamientos de la Guardia Nacional con los migrantes centroamericanos.

Durante la conferencia mañanera del viernes, el mandatario dijo que la actuación de la Guardia Nacional es digna de reconocimiento, y que no coincide con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que calificó la situación como una crisis.

Tras ser cuestionado en diferentes ocasiones por la actuación de la Guardia Nacional contra la caravana de migrantes en la frontera de México con Guatemala, el presidente dijo que la operación fue responsable.

“Muy bien la Guardia Nacional, resistiendo, no utilizando la fuerza, nada más aguantando”. (Hay imágenes en donde se les ve usando la fuerza) “Yo no las he visto, realmente no se ha utilizado la fuerza, han hecho muy buen trabajo. En algunos casos el primer día hubo, un hecho yo diría aislado”, explicó el presidente.