CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que los médicos cubanos que contrate gobierno tendrán el mismo salario que los mexicanos.

Durante la conferencia de prensa Mañanera desde Palacio Nacional, el mandatario señaló que con el apoyo de los doctores de otros países se podrá tener un sistema de salud “al 100”.

Asimismo el presidente de México, destacó que será como ocurrió en Nayarit, que el sistema de salud de Tlaxcala y de Colima se fortalecerá trabajando más en las próximas semanas.

Aunque AMLO reconoció que aún con los médicos cubanos, no va a ser suficiente el número de doctores que se necesitan en todo el país.

Además retó a sus opositores a desmentir las cifras que ha dado sobre el déficit de doctores que hay en México, resultado de políticas neoliberales.

“Que vean si lo que estoy diciendo es cierto o no, que me desmientan con pruebas, que me digan si tenemos pediatras para que tengamos en todos los hospitales públicos.

Pero no es así desgraciadamente, entonces, estamos abriendo escuelas de medicina, enfermería, en todo el país. Debemos tener abiertas como 40 en las zonas más apartadas. Y ampliamos porque, aunque parezca increíble, no solo no les importaba que se especializaran los médicos, sino los médicos ya especializados”, comentó.