AMLO advierte que despedirá al funcionario que participe en elecciones de Morena

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, advirtió que despedirá al servidor público que sorprenda participando en las elecciones de Morena.

López Obrador declaró que no debe existir injerencia de servidores públicos en elecciones internas de partidos. Especialmente, en las que está por celebrar Morena para renovar dirigentes.

Por ello, adelantó que pedirá apoyo a la Procuraduría Electoral para que juzgue al funcionario que participe en favor de candidatos.

Como aviso de advertencia, López Obrador aseguró que enviará una carta a todos los funcionarios federales.

El presidente declaró que, durante años, sufrieron de la injerencia del gobierno en elecciones internas y durante procesos para ocupar puestos públicos.

Ahora que están al frente del gobierno, aseguró que Morena “descartó por completo” las prácticas de administraciones pasadas.

“No es de izquierda el que hace trampa, no es de izquierda el corrupto, no es de izquierda el oportunista. No es de izquierda el que no pode por delante los ideales y principio”, sentenció.