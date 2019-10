Aficionado de Tigres será demandado por tocar el seno de una jugadora del Houston Dash

CIUDAD DE MÉXICO.- Este sábado en la liga MX femenil jugaron el Tigres contra el Houston Dash en el estadio Universitario; después del encuentro,la jugadora norteamericana Sofía Huerta del Houston Dash, se tomó una fotografía con un aficionado en la tribuna, pero este cruzó la línea del respeto.

La futbolista Sofía Huerta del conjunto estadounidense fue acosada por un aficionado del Tigres, el cual le pidió una fotografía,al acercarse, mientras ella tomaba el celular con ambas manos, el sujeto aprovechó para tocarle un seno. Alguien captó el incómodo momento.

El acto se volvió viral de inmediato por la fotografía que capturó el desafortunado instante. El equipo de Tigres ya se pronunció al respecto y está en búsqueda del sujeto para proceder legalmente contra él.

La fotografía fue difundida por la cuenta de Twitter “FutFemenil” para denunciar el acto:

✨RESPETO✨

Sólo de eso se trata el exponer esta situación. No se trata si el sujeto es de uno u otro equipo. No se trata de una “exageración”.

Se trata de alzar la voz ante algo que no se puede quedar sin consecuencia.

