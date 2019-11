Adhara, la niña mexicana genio con coeficiente superior al de Albert Einstein y Stephen Hawking

CIUDAD DE MÉXICO.- Originaria de los barrios pobres de Tláhuac, Adhara Pérez tiene ocho años y ya estudia dos carreras universitarias. Su impresionante desempeño académico para su corta edad, le ha valido el reconocimiento a nivel nacional.

El coeficiente intelectual de la joven estudiante universitaria, es de 162 puntos, tan sólo dos puntos arriba de los físicos con más prestigio del siglo pasado, Albert Einstein y Stephen Hawking.

La pequeña superdotada proviene de un hogar de bajos recursos, pero eso no le ha impedido continuar con sus estudios.

Sufrió de bullying en la escuela

Ser una niña prodigio no le ha hecho la vida más sencilla; le diagnosticaron el Síndrome de Asperger a los tres años, por el cual sufrió de bullying en la escuela, ya que su comportamiento era diferente al de los demás niños.

“En una firma de boletas vi que Adhara estaba jugando en una casita y la encerraron. Y ya empezaron así: ‘¡Rara, rara!’, y le comenzaron a pegar en la casita. Entonces yo dije, no quiero que sufra. Y ella me decía que no quería ir a la escuela, y cayó en una depresión muy fuerte”, relató Nallely Sánchez, madre de Adhara.

Además, sus profesores no le tenían fe, ni creían que tuviera futuro en la escuela ya que se quedaba dormida en clases. No obstante, Nallely sabía el potencial de su hija, ya que tenía conocimientos algebraicos y se sabía la tabla periódica.

Para manejar la situación de la pequeña, Nallely llevó a su hija a terapia. El psiquiatra le recomendó acudir al Centro de Atención al Talento (CEDAT) una escuela para niños superdotados. En ese centro, le dijeron a Nallely, que su hija tenía un cociente intelectual de 162 puntos.

Adhara Pérez, inteligencia desmedida

La niña genio terminó la primaria a los cinco años. Cursó la secundaria tan sólo en año y medio; la preparatoria la comenzó a los seis años y medio, para terminarla a los ocho años.

Actualmente estudia las carreras de Ingeniería Industrial en Matemáticas en la UNITEC e Ingeniería en Sistemas en la universidad de CNCI.

Adhara está interesada en la astrofísica y, tiene la intención de estudiar esa carrera en la Universidad de Arizona.

Su madre la apoya y planea llevarla a Estados Unidos para que realice su examen de admisión en esa universidad con la ilusión de que obtenga una beca. La niña ya se está preparando para ello estudiando inglés.

Cabe mencionar que Adhara fue seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas de México por la revista Forbes por su libro “No te rindas”. En el libro relata sus experiencias como niña genio y como víctima del bullying.

