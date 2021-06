Acusa AMLO a EU de no tomar en serio petición de no financiar a la oposición

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Estados Unidos de no tomar en serio la petición de no financiar a la oposición.

El mandatario, señaló que eso es “una intromisión a la vida pública de nuestro país”.

Durante la conferencia de prensa Mañanera, López Obrador dijo que el dinero no lo reciben organizaciones de la sociedad civil sino políticas.

“No son partidos pero sí son grupos de presión, organizaciones que participan en política como se está haciendo actualmente”.

“Sí se está viendo, es lamentable que el gobierno de Estados Unidos no haya tomado en serio nuestra petición por eso vamos a seguir insistiendo de manera respetuosa que ya no estén financiando a grupos políticos de México. Y lo mejor sería que no intervinieran para financiar a ningún grupo político en ningún país del mundo. Se tiene que ser respetuosos de la independencia de los países de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos”.