La seguridad informática: Una urgencia en México

El próximo 30 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Seguridad Informática, una fecha para reflexionar sobre la importancia de proteger los sistemas y datos en un mundo digital. Sin embargo, este año la efeméride adquiere un sentido de urgencia para México tras el hackeo masivo sufrido por la Presidencia de la República el pasado 25 de noviembre, a manos del grupo de ransomware “Ransomhub”.

El ataque, que expuso 210 GB de información confidencial de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, evidenció las serias vulnerabilidades en materia de ciberseguridad que persisten en instituciones clave del país -ya no mencionar instituciones con mayor carencia de presupuesto y capacidades técnicas-. Desde datos sensibles hasta estrategias legales, lo filtrado no solo podría afectar la operación gubernamental, sino que también compromete la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para resguardar información estratégica y personal, que hoy podría estar ya en la “dark web”.

El Día de la Seguridad Informática busca promover prácticas responsables y proactivas para mitigar riesgos cibernéticos. Sin embargo, en México, este ataque subraya que el rezago está tanto en la infraestructura digital obsoleta o insuficiente, como también en una insuficiente cultura de prevención.

México ocupa una posición preocupante en cuanto a ciberataques a nivel global., ya que según datos del Informe de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, las brechas en ciberseguridad se identifican como una de las mayores amenazas para gobiernos, empresas y ciudadanos. Sin políticas robustas, inversión tecnológica y capacitación constante, incidentes como el reciente hackeo seguirán ocurriendo con consecuencias que pueden ser devastadoras.

Este caso también nos lleva a reflexionar sobre la corresponsabilidad. Aunque las instituciones gubernamentales tienen la obligación de garantizar la seguridad de la información que gestionan, la sociedad en general también debe fortalecer sus prácticas digitales. Desde la creación de contraseñas fuertes hasta el uso de software actualizado y la adopción de protocolos de doble autenticación, porque la prevención empieza en lo básico.

Este incidente debe un catalizador para un robustecimiento integral en ciberseguridad. No sólo es necesario para los gobiernos invertir en tecnología avanzada, sino también tener la apertura para fomentar alianzas internacionales para el intercambio de mejores prácticas y crear una estrategia nacional que contemple, tanto la protección de datos sensibles, como la capacitación de su personal.

El hackeo del 25 de noviembre es una advertencia ineludible: no podemos esperar al próximo ataque para actuar. En este Día de la Seguridad Informática, debemos recordar que la seguridad digital no es un lujo ni una opción, sino una urgencia que exige coordinación, inversión y, sobre todo, voluntad. No dejemos en manos de extraños la confianza ciudadana y la estabilidad institucional.

