Necesidad de instrospección

Gerardo Luna Tumoine.

Cuando hablo de afecto y compasión, no lo hago como creyente, ni como funcionario, mucho menos como ex sacerdote, lo hago como un ser humano hablando con otro. Espero que en este momento pienses en ti mismo como un ser humano y no como un estadounidense, asiático, europeo, africano o miembro de cualquier país en particular.

Si cultivas la compasión todos los días, incluso si te encuentras con gente hostil, tu mente sigue libre y seguro de ti mismo, pero cómo interactuar unos con otros, en la adversidad o enfermedad, se puede ajustar la mente de acuerdo a la situación?

Buscar la felicidad puede referirse al placer que encontramos a nivel sensorial, pero la verdadera felicidad está relacionada con la paz mental. Si tenemos una mente tranquila, el miedo y la sospecha se reducen. El miedo, la ira, los celos, la competencia es la verdadera fuente de la infelicidad, y eso es lo que no nos deja empezar practicar el adiestramiento de la mente. Ser feliz es la forma de menos esfuerzo de hacer el bien, viendo a otros hacerlo, porque no hay celos ni competencia en tu propia mente, y te vas a sentir feliz por las cosas buenas que has hecho en el pasado, y cuando te acuerdas sin remordimientos de los momentos que has vivido, tienes felicidad mental.

Los que recién empezaron a practicar ya sea la meditación o el adiestramiento de la mente, es como ir de un lugar climático, moviéndose a otro clima, el cuerpo necesita adaptarse. Por lo tanto, decirte a ti mismo que tomes tu tiempo, en el proceso de cultivar emociones positivas, debes de ser flexible y paciente. Si puedes perseverar, crecerá más y más. El cambio de hábitos y la vida se volverá cada vez más fácil. Tenemos que entrenar la mente como un atleta. Alguien pensará que ya están sufriendo, porque tiene que pensar en el sufrimiento de los demás, ¿No es eso más dolor que sufrimiento? Cuando se trata de reparar la tristeza, si se hace con una mente reacia, por supuesto el corazón será infeliz, esta es la forma de repararlo, y es la forma de sufrir. Pero reparar el dolor es tomar la iniciativa para soportarlo, aceptar el sufrimiento de otros por justicia, como los atletas, es trabajar duro para entrenarte para metas más importantes, y el estado de ánimo es completamente diferente durante la práctica, que en la competencia.

Nunca te rindas en el esfuerzo permanente y mas cuando se va fortaleciendo porque se ha enfrentado todo tipo de dificultades, pero nunca hay que rendirse. Puede que a veces sentimos que no podemos hacer mucho como individuos, pero la humanidad está hecha de individuos; juntos podemos marcar la diferencia. Nunca debemos rendirnos o decirnos a nosotros mismos que no hay esperanza. Si nos fijamos metas positivas y estamos bien motivados para buscar el bienestar de los demás, sin importar las dificultades, eso te fortalecerá para enfrentar todo tipo de situaciones y en ti vivirá la resiliencia.

Cada uno de nosotros debe aprender a trabajar no solo para satisfacer nuestras propias necesidades, las de nuestra familia o las de nuestra nación, sino también para contribuir al bienestar de toda la humanidad. La responsabilidad universal es la clave fundamental para garantizar la supervivencia de la humanidad y establecer una paz mundial duradera.

