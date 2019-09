Taxistas de Jerez se mofan de Uber

JEREZ.- Los taxistas del Pueblo Mágico aseguraron que Uber no representa competencia para ellos, ya que solo hay dos vehículos.

Además aseguraron que los precios de la aplicación son más elevados que las tarifas que ellos ofrecen.

Édgar Bermúdez, líder del sindicato de Taxistas de la SUTSEMOP, acompañado de otros trabajadores del volante, detalló que las unidades que operan son un Kia y un March.

Los taxistas acusaron que los conductores de este servicio privado no respetan la tarifa inicial que da la aplicación.

Bermúdez argumentó que prueba de los abusos contra los usuarios están en redes sociales, ya que una mujer publicó en redes sociales que solicitó un viaje a la ciudad de Zacatecas y la tarifa era de 500 pesos, al igual que un taxi, pero al llegar al destino subió a 600 pesos.

Otra queja, dijeron, también fue de un viaje a Zacatecas cuya tarifa final fue de mil 54 pesos.

Reprocharon que no haya quien regule estas unidades, que no tengan seguro y sus choferes no paguen cursos, ni impuestos, ya que los taxistas sí lo hacen.