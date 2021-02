Tardan pedidos de ataúdes más de un mes a causa de la pandemia

JALPA. –En el país existe una escasez real de ataúdes derivada de la pandemia, lo que ha ocasionado atrasos en los pedidos; afirmó Roberto Carrillo Gómez, tesorero de la Asociación Nacional de Directores de Funerarias.

Expuso que en Jalpa no se ha dado este problema, pero que sí se han visto afectados por los retrasos de hasta un mes y medio en la entrega de pedidos de ataúdes y urnas.

Dijo también que hasta el momento en la zona de Jalpa y la región no hay alza en los precios de los ataúdes; sin embargo, sí reconoció que hay empresas en el sector, que aprovechan la situación para ganar más.

Detalló que, en Zacatecas, solo se tiene permiso para velar por cuatro horas a un fallecido por Covid-19.

Sin embargo, dijo que hay familias que no entienden eso y ofrecen más dinero a los funerarios para extender ese periodo.

Carrillo Gómez dijo que es de suma importancia que las personas comprendan que si los funerales no pueden extenderse es por cuestiones meramente sanitarias, no porque no quieran dar una despedida digna a quienes fallecen.

Explicó que, en el estado, las personas que fallecen por Covid-19, son puestos en una especie de cápsula y se introducen en el ataúd, y ya no se vuelve a abrir. En tanto, que, en Aguascalientes, los cuerpos de fallecidos por Covid son cremados, sin excepción.