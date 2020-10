Preverá Jerez pago de aguinaldos con adelanto de participaciones por 3 mdp

JEREZ.- La Secretaría de Finanzas recibió un oficio para que se contemple a Jerez con un adelanto de participaciones por 3 millones de pesos, informó el tesorero municipal, Jesús Rodríguez del Muro.

Explicó que espera no necesitar el recurso, pero no podían quedar fuera en caso de que no se ajuste con el monto que tiene el municipio para cumplir con todos los compromisos de diciembre.

A la fecha se está realizando un esfuerzo para no solicitar el adelanto y lograr cubrir los compromisos de aguinaldos y nomina con los ahorros que se tiene, pero consideró que no se puede arriesgar.

En caso de que el recurso no ajuste, se quedarían fuera para solicitar el adelanto y no tendrían como pagar dichos compromisos, explicó el funcionario.

Además, informó que en lo que respecta al presupuesto o iniciativa de la Ley de Ingresos, se entregará al cabildo este mes, pues sólo falta que el Sistema Municipal de Agua Potable (Simpaja) envié la proyección de sus ingresos.

En cuanto al pago de impuestos, no se tiene proyectado ningún aumento, únicamente lo que se indique por la Unidad de Medida Actualizada (UMA) en febrero.

Sin embargo, se podrían nivelar las cuotas en Relaciones Exteriores de acuerdo al aumento con los nuevos materiales que trabajaran, pero en otros impuestos no se proyecta un crecimiento.