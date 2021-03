Peñasquito impulsa el desarrollo y potencial de las comunidades

MAZAPIL.- Peñasquito anunció en días pasados el programa Activa tu Comunidad, cuyo objetivo es desarrollar y potenciar las habilidades de liderazgo en los actores locales de las comunidades aledañas a la mina.

En esta etapa del programa participan 25 líderes de las comunidades de Mazapil: Cerro Gordo, Los Charcos, Mesas del Portozuelo, Palmas Grandes, Puerto Peñasco, El Trigo y Cedros.

Uno de los líderes es la señora María Guadalupe Bustamante Reza, de 63 años, originaria de la comunidad de Cedros.

Compartió que dentro del programa se tomó en cuenta su proyecto, el cual consiste en restaurar el templo de Cedros, que tiene más de 600 años de antigüedad.

Explicó que con el paso de los años y la falta de mantenimiento, el templo se ha ido deteriorando; sin embargo, después de varios esfuerzos, gestiones y un reciente apoyo de Peñasquito, se ha podido adecuar para abrir sus puertas nuevamente.

A pesar de que el proyecto es ambicioso, la señora María Guadalupe no está sola; ya que, al igual que los otros líderes de las comunidades, recibe apoyo, orientación y consejos de los facilitadores del programa.

Las asesorías las reciben de forma virtual y están a cargo de expertos de instituciones como la Universidad Autónoma de Zacatecas y la Universidad de Chile.

Daniel Torres, asesor de Relaciones Comunitarias de Peñasquito, informó que para elegir a los líderes se emitió una convocatoria en la que solo pueden participar personas pertenecientes al área.

Posteriormente un consejo es el que evalúa los proyectos y da un veredicto.

Ideas con Valor

La minera Peñasquito maneja otros apoyos a las comunidades, entre ellos el programa Ideas con Valor, el cual consiste en fortalecer y desarrollar negocios o ideas de negocio en 25 comunidades de la zona de influencia de la unidad minera.

El programa inició en 2016 y hasta la fecha se ha capacitado y brindando asesoría a tres generaciones de emprendedores; beneficiando a un total de 343 personas. En el último año el 54% de los apoyos fueron dirigidos a mujeres.

Las personas que cursan el programa de capacitación y asesorías han aumentado sus ventas hasta un 200% lo que les ha permitido generar 255 empleos.

Tal es el caso de La Farmacia “Concepción”, la única en la región de Cedros, que, además de ofrecer medicamentos de primer y segundo nivel, abre sus puertas de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche para consultas médicas.

De acuerdo a Consuelo Contreras, dueña del establecimiento, Peñasquito fue parte fundamental para lograr su sueño, ya que al proporcionar capital semilla como medicamento y material de construcción, abonó un 50% del costo final de su farmacia.

Con el equipamiento de su farmacia y la dotación de una variedad amplia de medicamentos, los habitantes de la comunidad ya no se tienen que desplazar hasta Concepción del Oro o incluso a otros estados como Saltillo.

“Lo que disminuye la movilidad y disminuye el riesgo para los habitantes”, dijo la enfermera.

De igual manera habitantes de otras comunidades acuden a la Farmacia Concepción para dotarse de medicamentos o a una consulta, la cual tiene un costo de 150 pesos.

Aunque consideró que la farmacia tiene el cuadro básico de medicamentos, aún tiene planeado expandirla, por lo que está en pláticas con Peñasquito para que le ayude a ampliar su sueño.

“Estamos muy agradecidos con Peñasquito, mi hermano fue el que me dijo de este programa, me inscribí y me apoyaron, no solo a mi, a toda la comunidad”, destacó.

Newmont comprometidos con la educación

La empresa minera ha reiterado en varias ocasiones su compromiso con la educación, para ello, han llevado a cabo varios programas como “Juntos dejamos legado”, con el cual se logró equipar con mobiliario a 100 aulas de 48 escuelas.

Además, se ha beneficiado a 610 estudiantes con becas dentro del programa Impulso a la Educación; y en donde se tienen convenios para otorgar estímulos económicos a los hijos, nietos y sobrinos de ejidatarios.

La empresa minera también ha manifestado su apoyo a la inclusión de personas con discapacidad.

Por lo anterior, se llevó a cabo la construcción de rampas de acceso en la Escuela Primaria “Ignacio López Rayón” en Mazapil.

Con ello se benefician 253 alumnos, de los cuales 21 niños pertenecen a la Unidad de Apoyo a la Educación Regular (USAER), y al menos tres alumnos presentan una discapacidad motriz.

Una de ellas es la hija de la señora Bertha Martínez, madre de una joven de 13 años que padece retraso psicométrico y autismo.

Compartió que antes “era desagradable” llevar a su hija a la escuela, ya que tenía que pedir ayuda para cargar la silla de ruedas y llevarla hasta su salón, “martirio que terminó con la construcción de las rampas”.

“El acceso para personas con discapacidad es más fácil, esta obra que aporta la minera, me atrevo a decir que es de las más vistas aquí en la cabecera”, comentó Bertha Martínez.

Por su parte, Sonia Cervantes Barboza, directora de la primaria, aseguró que a lo largo de la historia de Peñasquito, la empresa ha apoyado de varias formas a la institución educativa; las más recientes es la donación de 271 bancos y escritorios, libreros y material didáctico.

La directora consideró que gracias al apoyo de la empresa, la matrícula escolar aumentó hasta en un 300 por ciento.

Explicó que hace 4 años la matrícula era tan solo de 78 alumnos; sin embargo, a la fecha hay 253 estudiantes inscritos.

Peñasquito también ha motivado a los estudiantes a participar en el deporte, ya que además de apoyos escolares, se han llevado a cabo torneos entre alumnos de otras comunidades.

Asimismo, Mónica Ramos presidenta de la Sociedad de Padres de Familia, compartió que los padres recibieron los cuadernillos de trabajo para las tareas en casa.

Ramos compartió la historia de su hijo quien cursó en dicha primaria, y al tener un buen desempeño escolar recibió una beca de excelencia, con el recurso pudo comprarse una computadora y un celular para poder estudiar a distancia.

No obstante, los estudiantes aún se enfrentan al reto de la era virtual, ya que no todos tienen acceso a Internet, por tal motivo deben trabajar con cuadernillos.

Finalmente, coincidieron en que la empresa podría aportar aún más a la comunidad si coadyuva a la conexión de Internet en la región.