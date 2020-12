No clausurarán relleno sanitario de Cicacalco

TLALTENANGO.- El relleno sanitario en Cicacalco no se clausurara, luego de que autoridades estatales y federales confirmaran que cumple con todos los requisitos; informó el presidente municipal, Miguel Ángel Varela Pinedo.

Aseguró que quienes se oponen a la obra sólo buscan generar un problema político.

Varela Pinedo afirmó que los opositores solicitaron la intervención de las autoridades para realizar un estudio sobre la viabilidad técnica del relleno sanitario y la confirmaron.

“Nosotros no pedimos los estudios, los hicieron ellos, y como salieron favorables al municipio, ya no hayan como zafarse de esa responsabilidad que asumieron cuando aseguraron que el relleno no se haría. No confundamos, esto se está volviendo un tema político electoral”, mencionó el alcalde.