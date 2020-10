Monitorean profesores a estudiantes para evitar deserción escolar

CALERA.- Inicia campaña de monitoreo de alumnos por parte de maestros para evitar la deserción escolar.

Juan Galván López, supervisor de la Zona Escolar 141 de primarias federales, expuso que una de las situaciones de riesgo es la falta de asistencia de los alumnos, por ello los maestros realizan un monitoreo constante para ubicar a los estudiantes que se ausentan sin justificación.

Para esto, comentó que junto con el DIF minicipal y la trabajadora social de la presidencia, acuden a los hogares para firmar una carta compromiso junto con los padres de familia para estar en contacto.

Dijo que en muchas ocasiones los alumnos no cumplen con sus clases y no son localizados porque los padres trabajan y, en otros casos, las familias no tienen herramientas como televisor, computadora o saldo para datos; otra situación por la que los estudiantes no toman sus clases regularmente es porque sus padres optan por llevarlos a trabajar.

En estos casos, los padres de familia reciben una plática para que conozcan la importancia que tiene la preparación académica de los menores, y después se trata de llegar a un acuerdo con ellos para evitar que abandonen sus estudios.

Expuso que se reportan de uno a dos alumnos faltantes por cada grupo, considerando que se manejan 70 grupos de 15 alumnos cada uno, aproximadamente.

Aseguró que hasta el momento no se han registrado casos de niños enfermos de Covid-19, pero que sí había algunos reportes de parientes infectados.

Monitorean escuelas para evitar vandalismo

Para evitar robos en las escuelas primarias del municipio, se está llevando un operativo de vigilancia por parte de los intendentes, quienes por cualquier imprevisto reportan los incidentes al Departamento de Planeación de la región 01.

Juan Galván López, , declaró que hasta el momento no se han presentado robos en los planteles; sin embargo, sí se han reportado vidrios rotos por vandalismo.