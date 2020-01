Exigen docentes para preparatoria de Pánfilo Natera

PÁNFILO NATERA.- Madres de los alumnos de la preparatoria “Pánfilo Natera”, en el municipio del mismo nombre, están inconformes porque sus hijos no reciben clases de manera regular por la falta de maestros.

Circe Torres, madre de una de las alumnas afectadas, aseguró que desde el inicio de clases, el 20 de enero a la fecha, alrededor de 60 alumnos de dos grupos asisten a la escuela en vano ya que no reciben clases.

“Están una o dos horas y los echan para afuera, a sus casas, porque no hay maestros, mi hija llega bien temprano ya para las 11 o 12 del día, y me dice que porque no hay maestros, que los maestros no quieren venir para acá”, aseguró.