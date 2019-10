En Villanueva derrochan sentimientos con Cuisillos

VILLANUEVA.- Magia con el Festival Internacional de Teatro de Calle, pasión futbolera con el encuentro entre el Ayuntamiento de Villanueva contra los Medios de Comunicación y una gran noche gracias a la Banda Cuisillos se vivieron en el quinto día de actividades de la Feria de Villanueva 2019.

Las actividades iniciaron con el partido de futbol; el resultado le favoreció al ayuntamiento con un marcador de 10 goles a siete.

Reconocen a los galenos

El Día del Médico no pasó desapercibido para la administración encabezada por Miguel Torres, quien ofreció a los galenos un convivio.

Durante el evento, el presidente municipal aprovechó para reconocer la labor de los médicos, siempre en favor del prójimo y elogió el compromiso que cada uno de ellos tiene por proteger y devolver la salud a los pacientes.

Teatro de Calle

Las calles del centro de la ciudad fueron invadidas por la magia y el talento de la compañía Co Lambse, con la presentación de la obra Mesa para 2.

En este evento de talla internacional, el público mantuvo la fantasía e ilusión de los espectadores al incorporarlos al elenco de la obra.

Al finalizar la obra, los villanovenses reconocieron el trabajo de los actores y les agradecieron con un gran aplauso.

Teatro del Pueblo

Desde las 8 de la noche, las instalaciones del Teatro del Pueblo estaban abarrotados por miles de personas que esperaban la presentación estelar de la Banda Cuisillos.

Mientras aparecía la banda estelar, grupos locales contagiaron al público de buena vibra y ambiente.

Minutos después de las 11 de la noche, un remix y una voz en off anunciaron la presentación estelar y uno a uno, cada miembro de la tribu se apoderó del escenario ante los gritos de emoción de los presentes.

Ni bien arribaron al escenario, agradecieron a la bonita gente de Villanueva por haberlos invitado a su fiesta.

Con gran energía interpretaron su primer tema No señor apache, lo que puso a los asistentes a bailar y con sus trompetas irrumpieron en cada rincón de esa bella provincia zacatecana.

Siguieron con una entrega total a su público con temas como Cerveza, Por qué te fuiste; No se lo digas a ella; Mil heridas; A veces lloro o Acuérdate de mí; Ya no me mires así; Solamente; Vanidosa o Mil heridas y Estás haciendo todo bien.

Todos los temas fueron coreados por el público y también los bailaron.