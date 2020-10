Cierra el 50% de consultorios privados por Covid-19

JEREZ.- El municipio vive una crisis de salud sin precedentes, se desconoce la cantidad de pruebas que se aplican para la detección del coronavirus y se estima que de un 50 a 80% de los consultorios privados han cerrado.

El secretario de Gobierno, Liborio Carrillo, reconoció que la medicina privada está cerrando sus consultorios.

Explicó que se está realizando un censo y un acercamiento con los médicos particulares, ya que considera que se pude registrar una crisis de salud sin precedentes.

La crisis podría afectar a todo el cañón, ya que Jerez brinda atención a un promedio de 22 municipios.

Además, se desconoce la cantidad de pruebas que aplica el sector salud en estas zonas.

Informó que se realiza un censo para conocer cuántos consultorios médicos ya cerraron y cuantos más detendrán sus servicios para que la Secretaría de Salud tome las medidas pertinentes, ya que los pacientes tendían que acudir al Hospital General y Centro de Salud.

Explicó que en abril aumentó el número de pruebas y se dio seguimiento; sin embargo, se rompió la cadena de contagio, por lo que actualmente se desconoce cuántas pruebas se aplican.

Brote entre médicos particulares

El motivo del cierre de los consultorios es que muchos médicos particulares se contagiaron de Covid-19, luego de que algunos de los pacientes no proporcionaran la información adecuada sobre sus síntomas, lo que propició la propagación.

En el Hospital General se aplican dos pruebas diarias, así lo informó el director Juan Santoyo Reveles, quien asegura que hasta el momento no se ha rechazado en el Hospital de Zacatecas a los pacientes con coronavirus.

Mientras que Luz Helena Silva Almaráz, directora del Centro de Salud, dijo que aplican un promedio de 30 pruebas por semana y de un 50 a un 60% son positivas.

Las acciones vistas por los doctores

Médicos particulares dieron su opinión acerca de las acciones que se están realizando, algunos de ellos ya cerraron sus consultorios.

Informaron que continúa la incredulidad en la población con respecto a lo peligroso del coronavirus y le dan la prioridad a las fiestas y reuniones familiares.

“Nosotros como humanos no alcanzamos a dimensionar la gravedad de este virus, los jóvenes pueden superarlo, pero las personas con enfermedades como hipertensión, diabetes, obesidad, entre otras, su pronóstico es malo”, consideraron.

Destacaron que el gremio ya está cansado y maltratado por todos lados, de ahí la nula respuesta para que se integren en Guadalupe a los Servicios de Salud y por el contrario, muchos están renunciando.

Pero también existen opiniones encontradas entre aquellos que no han cerrado sus consultorios, con respecto a los hospitales privados que no están recibiendo pacientes con síntomas respiratorios.

Pues lo consideran “inmoral e ilegal”, ya que todos deberían estar preparados para dar la atención.

Sin embargo, justifican el por qué se rechaza a estos pacientes, pues no existe la forma de hacer pruebas para que permitan distinguir entre personas con Covid-19; eso implica que se enfrentan al contagio y a no poder dar un diagnóstico certero a los pacientes.

La principal razón por la que los médicos privados no pueden hacer dicho diagnóstico, es porque no tienen acceso a las pruebas, lo que provoca que se nieguen a brindar atención a los pacientes.

Consideran que si todos tuvieran acceso a pruebas la situación sería distinta, por que los pacientes de los médicos privados tienen que acudir de cualquier forma a realizarse la prueba al Centro de Salud.

No obstante, la medicina privada no es la única que no recibe pacientes, pues muchos hospitales públicos se niegan a dar acceso a personas que no tienen coronavirus o problemas respiratorios y se quedan sin recibir atención aquellos que tienen hipertensión, diabetes, entre otros padecimientos.

Los médicos coinciden en que diciembre será un mes muy difícil en el que se espera un repunte de los casos y el cual pondrá a los jerezanos en una situación inimaginable.