Cancelan y posponen bodas por temor a la Covid-19 en Jerez

JEREZ.- La oficial del Registro civil, Ana María Acevedo Carillo, informó que la mayoría de las personas que planeaban casarse, han cancelado o pospuesto sus matrimonios.

La razón es que el incremento en los casos de Covid-19, disminuyó de forma notable la cantidad de solicitudes para los matrimonios; la mayoría se pospusieron para los meses de mayo y junio.

Durante el presente mes, solo se ha realizado un matrimonio y se ha hecho otra petición; estos solo se efectúan con previa solicitud y con un mínimo de personas.

Recordó que después de la cuarentena, las solicitudes que se recibían eran significativas, ya que muchos de estos no se realizaron en los meses de marzo y abril.

Actualmente, debido a que no se permiten fiestas y que la cantidad de personas que pueden acudir a los matrimonios es limitada, mucha gente decidió posponer sus eventos para el próximo verano.

En lo que que corresponde a registro de recién nacidos, dijo que estos no cesan, pese a que se exhortó a las familias a que, si no era urgente, no acudieran para no exponer a la madre y al bebé.