Cancelan Juchipilazo 2020, descartan fiestas y festivales

APOZOL.- Cancelaron el evento denominado “Juchipilazo 2020” por no existir condiciones sanitarias para realizar eventos multitudinarios, explicó la alcaldesa de Apozol, Dora Isabel Jáuregui Estrada.

En el evento se realizan rutas de motocicletas, razers, jeeps, entre otros, muy similar al Caxcanazo, pero proveniente de Guadalajara, el cual estaba programado para los días 9 y 10 de octubre.

Ante la contingencia sanitaria, autoridades de Juchipila negaron el permiso para que se realizara el encuentro en su territorio, por ello los organizadores definieron que fuera en Apozol.

Sin embargo, la alcaldesa Dora Isabel Jáuregui Estrada, señaló que, por el momento, en su municipio tampoco pueden permitir el encuentro.

Jáuregui Estrada reconoció que el año pasado se realizó un encuentro en los municipios de Apozol, Juchipila y Moyahua, pero las condiciones eran otras y no había riesgos.

Hoy día, las condiciones no permiten que haya este tipo reuniones, pero mencionó que vendrán tiempos mejores.

Además, señaló que Apozol no se cierra a la realización de eventos, pero estos se permitirán cuando el riesgo no sea tan alto o ya no exista.

Explicó que el permitir este encuentro habría generado un disgusto en la ciudadanía con justa razón, pues en Apozol, tuvo que cancelarse la Feria Regional, la fiesta de Santo Santiago y recientemente la fiesta de San Miguel, con la finalidad de evitar situaciones de riesgo de contagio de Covid-19.

Por su parte, el comité organizador del evento emitió un comunicado vía redes sociales, donde informaron sobre la cancelación del evento y señalaron que, de haber condiciones sanitarias que permitan la ejecución de la ruta, estarían dando aviso.