Arranca el Buen Fin en Jerez; esperan recuperación económica

JEREZ.- Este lunes inició el Buen Fin en el municipio y se extendió hasta el 20 de noviembre con la finalidad de evitar aglomeraciones; además, habrá ventas en línea para que las personas no tengan que acudir a los establecimientos.

Fernando Sánchez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Jerez, destacó que los dueños de los establecimientos están a la expectativa de un nuevo cierre debido al aumento de caso de coronavirus; sin embargo, considera que el comercio jerezano no lo soportará.

Por lo anterior se está solicitando que en todos los comercios extremen los cuidados y, de ser posible, hacer compras en línea con entrega a domicilio para tratar de no acudir a los establecimientos.

Detalló que fueron 50 comercios los que ingresaron a la plataforma del Buen Fin, pero un total de 120 comercios locales se unieron a los descuentos reales y muchos de ellos brindarán servicio online.

La situación actual del comercio, dijo, se mantiene estable, pero sí requieren de un aumento para poder recuperar los días del cierre total.

Esperan no llegar a la suspensión total de actividades nuevamente, ya que le hicieron notar al gobierno que la gente no está aglomerada en los comercios ni permanece en la calle.