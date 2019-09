Antonio Aceves, un año de trabajo con respaldo de Alejandro Tello

JEREZ.- Hoy, Jerez destaca en deporte, campo, turismo, seguridad, cultura y desarrollo económico y local, gracias al equipo que trabaja de la mano con Antonio Aceves Sánchez.

El presidente municipal reconoció la educación y los valores que le inculcaron sus padres como humildad, honestidad, entrega, trabajo, siempre recordando con orgullo de dónde venimos, del campo, del esfuerzo, que son los principios que ha empleado para gobernar.

El presidente municipal también resaltó la gran comunicación que tiene con todos los actores políticos, pues se describió como un ciudadano más que está agradecido por la invitación y la apertura que el dio Acción Nacional.

Se comprometió a seguir gobernando de manera transparente y con la mejor herramienta que puede tener: preguntar y escuchar.

Aprovechó la presencia del gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna, a quien le pidió que se siguiera poniendo la camiseta de Jerez y le solicitó que en el presupuesto 2020 asigne recursos para la obra del relleno sanitario.

En su mensaje, el presidente municipal dedicó sentidas palabras a su familia; agradeció el apoyo incondicional de su esposa Nayeli, de quien dijo es una mamá amorosa, la esposa que no es solamente un apoyo, sino un motor, emprendedora y valiente y también ahora la funcionaria entregada al servicio de las personas más vulnerables.

En tanto que a sus hijos Toñito, Max y Emiliano les explicó que cada resultado que presenta hoy “son minutos y horas que no les dediqué a ustedes, nuestra vida cambió y ahora tenemos menos tiempo juntos, pero sepan que cuando no salimos a jugar, su padre, estaba ayudando a la gente del campo, que cuando no pude acompañarlos a hacer la tarea, estaba en reuniones planeando acciones en beneficio de jerez, que cuando no pude estar con ustedes a la hora de la comida estaba visitando calles y colonias para que pudieran tener luz y estar limpias, que cuando querían hablar conmigo estaba en alguna comunidad atendiendo sus necesidades, se que esos momentos no se recuperarán jamás, por eso me prometí a mí mismo que valdría la pena, porque Jerez se convirtió en mi otra familia, por eso, este tiempo ha sido valioso”.

Sobre la oposición dijo que respeta mucho a quienes no piensan como él, pero los invitó a hablar bien de Jerez, pues “no se trata de hablar bien o mal de mi gobierno, o de mí, sino hablar bien de Jerez, de nuestros artesanos, de nuestros músicos y de la de la fruta de gran calidad que se produce”.

Apoyo Estatal

El gobernador del Estado, Alejandro Tello Cristerna fue el invitado de honor del primer informe de gobierno del presidente municipal Antonio Aceves Sánchez.

Ante la petición de un relleno sanitario que hizo Aceves Sánchez, el mandatario estatal respondió que se pone la camiseta de Jerez y “arrancamos con el relleno sanitario, cuenta con él y seguiremos trabajando en equipo”.

Tello Cristerna reconoció que los esfuerzos llegan a un fin positivo cuando se trabaja en equipo y “se nota que hay”.

También reconoció en Aceves a un hombre íntegro, honesto y pulcro, así como la alegría, diversidad y tradiciones que aporta Jerez al estado.

Buen gobierno

Durante su primer informe de gobierno, Antonio Aceves Sánchez destacó que un buen gobierno es donde manda la gente, por lo que salieron a preguntar casa por casa y sector por sector para establecer un vínculo, ya que la población requiere ser escuchada.

También resaltó lo importante de la transparencia, ya que “no tenemos nada que esconder, tenemos la frente en alto, hemos trabajado de la mano con el IZAI.

En la administración de Antonio Aceves se le apostó a las buenas prácticas de gobierno, los servicios públicos y la seguridad, poniendo así las bases administrativas para que el 2020 sea todavía mejor.

El presidente municipal recalcó que este es y seguirá siendo un gobierno ciudadano, de puertas abiertas, siempre disponible a la escucha, al diálogo y a las nuevas ideas.

Jerez Turístico y Cultural

Jerez tiene vocación turística y cultural, por lo que rescataron la dignidad de las diferentes festividades, a las que se le invirtió en serio porque invertirle al turismo y la cultura implica inyectarle dinamismo a la economía local.

Aceves Sánchez detalló que para invertirle a turismo y cultura significa inyectarle dinamismo a la economía local.

Refirió que no es casualidad que la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez Mueller escogiera Jerez para despegar a nivel nacional la estrategia nacional de lectura Fandangos por la Lectura, que tomó a uno de los principales personajes ilustres como Ramón López Velarde para inspirar una gran lectura pública y un evento sin precedentes en México, demostrando una vez más que Jerez tiene con qué.

A los artesanos también se les ha reconocido como se merecen, pues sus manos elaboran productos de alta calidad, que son dignos de exportación internacional y que se seguirán proyectando.

Destacó que es importante proteger las tradiciones que son las que nos dan identidad en México y en el mundo, pero también a lo religioso y a los grandes monumentos, pues tienen un valor incalculable, propiedad de los jerezanos para los jerezanos y un patrimonio que se heredará de generación en generación.

En el marco de una feria digna se presentó la primera etapa del Centro de Espectáculos Cultural y Deportivo de Jerez, donde se diseñó un gran complejo con instalaciones dignas, con cerco perimetral y estructuras comerciales de primera para poder realizar eventos todo el año, para que también sea un espacio para la cultura, el arte, la diversión y el deporte.

El alcalde reconoció que Jerez debe ser conocido como el pueblo mágico más alegre de México.

Desarrollo Agropecuario y comunitario

“Hemos sido una administración que apoya al campo y las comunidades”, dijo Antonio Aceves Sánchez.

Le apostamos a nuestros campesinos, fruticultores, ganaderos, nos acercamos a ellos, los buscamos, sin distinción, le dimos a quien tiene ganas de salir adelante, a quien no se quiere detener, no vimos colores, vimos proyectos y vimos por el bien de sus comunidades, porque si a la comunidad más pequeña le va bien, entonces le va bien a Jerez, ya que son nuestras comunidades las que sostienen la actividad económica de la cabecera.

El presidente municipal reconoció a la comunidad Monte de los García con quienes trabajó para que tuvieran su propio pozo, para que por primera vez pudieran tener agua potable para disfrutar este servicio y vivir mejor.

Un lugar especial merecieron las parcelas demostrativas de maíz, con las que los agricultores pueden mejorar métodos para que el campo rinda más.

También reconoció la importancia de la mujer en las comunidades, pues son productoras, grandes líderes en nuestras comunidades, nos ponen el ejemplo y son motores importantes de desarrollo para el campo y su comunidad.

Jerez seguro y en paz

Desde antes de la llegada de la Guardia Nacional, el municipio le apostó a la capacitación y el equipamiento de la policía, al realizar una proximidad auténtica que se trata de prevención, de contacto con la gente, es así que el reto continúa en la labor de seguimiento.

Reconoció que se trata de anticiparse a las problemáticas sociales que detonan actos delictivos.

Para un municipio como Jerez, dijo, la seguridad es importante sobre todo para su desarrollo económico ya que gran parte de la economía local llega del turismo y de los productos que se exportan.

“En seguridad, si no atacamos el problema de raíz, entonces jamás serán suficientes todas las patrullas y todos los elementos para poder atender los acontecimientos que se nos avecinen”, aseguró el alcalde Aceves Sánchez.

Jerez debe conservarse como ese municipio en paz que todos queremos.

Familia y atención a personas vulnerables

Para Aceves Sánchez la familia debe ser la gran apuesta de todo gobierno, por lo que desde el DIF se han instrumentado acciones en beneficio de las familias y personas más vulnerables.

Temas como equidad de género, inclusión, valores, la cultura por la paz, la no violencia contra las mujeres y la defensa y protección de los niños han sido nuestro estandarte.

La salud, los programas alimentarios, educación, la atención legal, apoyo psicológico y la formación humana, son pilares para un desarrollo integral de las personas y sus familias, para lograr estos avances contamos con la participación de la sociedad organizada, de ciudadanos voluntarios y de funcionarios con un alto sentido humano, porque solos no podríamos.

Generador de desarrollo económico y social

El alcalde dio a conocer que aunque recibieron el parque vehicular obsoleto nunca se dejó de dar el servicio.

Agregó que se ha conservado la ciudad limpia, así como el alumbrado en las calles de la ciudad, lo que es una estrategia.

El primer edil también informó que se trabaja en bacheo, aunque reconoció que les falta y anunció más presupuesto para este fin el próximo año.

Anunció la separación de los servicios públicos de la dirección de obras públicas para cambiar la dinámica y estrategia de trabajo en el 2020.

Y, aunque ha tocado puertas y buscado recursos federales y de organismos internacionales manifestó que Jerez necesitó más ayuda del gobierno federal y estatal.

En materia de agua potable dijo se han tenido grandes avances que mejoraron su equipamiento.

Anunció que destinará el presupuesto necesario para devolver la vida y la grandeza de los espacios públicos.

Sus invitados

Y, como lo ha caracterizado su pluralidad, también estuvo acompañado por David Monreal Ávila, coordinador general de Ganadería; Verónica Díaz, delegada de programas federales para Zacatecas; Pedro Martínez, diputado presidente de la mesa directiva de la Legislatura; Rogelio Castellanos Franco, general de la 11 Zona Militar; Luz Domínguez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; la diputada federal Jackie Martínez Juárez; Julieta del Río Venegas del Izai; Armando Ávalos Arellano, magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas; la legisladora local Emma Lisset López Murillo; el secretario ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Jaime Flores Medina.

Desde Jalisco llegó la familia del presidente municipal, sus padres Antonio Aceves Barba y Elisa Sánchez Sánchez.

También estuvo con él, el alcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, así como José Narro y Noemí Luna, presidente estatal del PAN y los exalcaldes priístas de Jerez entre otras personalidades que asistieron.