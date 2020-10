Afectará reducción presupuestal a las obras del Simapaj

JEREZ.- Con la reducción el presupuesto federal está en riesgo el pozo de agua potable de la comunidad de La Gavia, además de la continuidad de la rehabilitación de tanques elevados y la planta de tratamiento de aguas residuales.

El director del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Jerez (Simapaj), Carlos Alonso Núñez Campos, informó que se verá afectado el sistema con la reducción de presupuesto federal.

Explicó que actualmente en la obra del pozo de agua potable de La Gavia se está ejecutando la perforación; sin embargo, si los fondos no llegan a tiempo o se recortan no habrá equipamiento para una segunda etapa en 2021 y el avance que existe no servirá de nada.

Nuñez Campos, además, informó que la planta de aguas residuales no está funcionando en su totalidad y estaba programado rediseñar el proyecto, ya que actualmente su función es mínima.

En cuanto a los tanques elevados, detalló que faltan dos por rehabilitarse, pero sin los fondos federales no se logrará la obra, la cual es importante debido a que tienen que recibir mantenimiento por su antigüedad.

Con respecto a la operatividad del sistema, el cual es autónomo y subsiste por las cuotas de los usuarios, no tendrá problemas para sus operaciones.