Un joven pide un PlayStation 5 y le llega una caja con ladrillos

ESPAÑA.- Un joven gamer de España compartió una de sus peores experiencias al comprar en línea la consola PlayStation 5, pues le llegó una caja con ladrillos.

El hallazgo provocó que el cliente se enfureciera y exigiera respuestas a la empresa de paquetería, pero sólo encontró pretextos.

Como no quería dejar impune su caso, recurrió a Twitter para hacer una denuncia pública para alertar a las personas.

De acuerdo a su testimonio, el gastó casi 400 euros en la compra de su PlayStation 5, aunque sólo encontró ladrillos en su caja.

“Videojuegos GAME y CTT ExpressES: quiero ahora mismo una puñetera respuesta de porqué me he gastado 399,99 euros en unos ladrillos… La empresa CTT, según ellos, no se responsabilizan y se lo acaban de dar así a mi mujer. Espero una compensación, GAME, porque esto es de vergüenza”, expresó el usuario autodenominado “katron 69”.