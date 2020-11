Clientes de Amazon reciben bolsas de arroz en lugar de la Playstation 5

REINO UNIDO.- Varios clientes de Amazon recibieron bolsas de arroz en lugar de la nueva Playstation 5, debido a esto, la empresa de comercio electrónico decidió abrir una investigación.

Esto le sucedió a varias personas de Reino Unido, quienes al pedir la nueva PS5, recibieron bolsas de arroz, comida para gatos y hasta una freidora.

Los clientes lo dieron a conocer a través de redes sociales donde le pedían a la compañía que solucionara este error, pues ellos habían comprado la consola.

Según informes, los ladrones se robaron las consolas antes de que fueran entregadas a las casas de los dueños, por lo que aún se investiga esto.

Este cliente recibió comida de gato en lugar de la PS5.

Parte de la investigación, se dio a conocer que las victimas recibían un mensaje de que su producto ya había sido entregado, cuando no era verdad.

La nueva PS5 tiene un costo de 500 dólares (10 mil pesos mexicanos) y desde que salió al mercado se ha agotado rápidamente.

So, @AmazonUK looks like someone has stolen my (day late) PS5. Right outer box, wrong item. Where can I get help? @AmazonHelp @PlayStationUK pic.twitter.com/qBIZ3RHl1I

Uno de los clientes afectados, fue la periodista de MTV Bex April May; quien documentó el momento de que abría la consola con sus seguidores, sin embargo, en lugar de llegarle la Playstation 5, le llegó una freidora.

Ante esto, la periodista contó su pésima experiencia, donde dice que un día Amazon marcó su pedido de PS5 como “perdido“, pero que más tarde le llegó su paquete.

Sin embargo, al abrirlo se dio cuenta que era una freidora que no había pedido.

Happy #PS5 day everyone. Tried to document our one’s unveiling, but Amazon have tricked us with an unsolicited air fryer instead (after giving delivery password). Anyone else had this problem today? pic.twitter.com/99IUSzSJUU

— Bex April May (@bexlectric) November 19, 2020