Tomar una cerveza con sus hijos, el último deseo de un enfermo terminal

Norbert Schemm, un enfermo de cáncer terminal, cumplió su último deseo: tomar una cerveza con sus hijos y su esposa.

El hombre de 87 años sufría cáncer de colon en etapa 4 y no le quedaba mucho tiempo de vida.

Por lo tanto, pidió a su familia cumplir su última petición, algo que lo llenaba de alegría y emoción en sus últimos momentos.

My grandfather passed away today.

Last night all he wanted to do was to have one last beer with his sons. pic.twitter.com/6FnCGtG9zW

— Adam Schemm (@AdamSchemm) November 21, 2019