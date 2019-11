Un niño se rapa la cabeza para solidarizarse con su amigo con cáncer

INGLATERRA.-Sin duda un niño de 7 años ha demostrado su amistad a su amigo con cáncer. El menor decidió raparse para que su amigo no fuera el único en la clase que no tuviera cabello.

Cuando Olly Spencer, el niño de 7 años vio que su amigo no tenía cabello debido a su tratamiento de cáncer quiso hacer algo para que su amigo no se sintiera solo.

Al llegar a casa de la escuela le preguntó a su madre si podía raparse. “Llegué a casa de la escuela y le pregunté a mi mamá si podía afeitarme la cabeza, así Tommy-Lee no sería el único niño en la escuela sin cabello”.

El cáncer dio fruto a una nueva amistad

Tommy-Lee Hetherington recibió una dura noticia para su corta edad; le diagnosticaron leucemia linfoblástica aguda. Se tuvo que someter a un tratamiento de quimioterapia para combatir el cáncer, a causa de esto ha ido perdiendo el cabello.

Olly quiso hacer algo por su amigo, algo que estuviera a su alcance en ese momento, por lo que tomó la decisión de afeitarse la cabeza. Quería que ese acto no sólo significara su apoyo, sino su deseo de que superara el cáncer.

“Cuando Tommy-Lee no tenía cabello, me sentía triste y no quería que estuviera solo. Quería ayudar a Tommy-Lee porque tiene cáncer y quería que el cáncer desapareciera”, explicó Olly a un medio local.

Además, el pequeño Olly no sólo quiso darle apoyo a su amigo; sino que recaudó aproximadamente 30 mil pesos para colaborar con la organización benéfica que lucha contra el cáncer y que está ayudando a Tommy-Lee.

“Recaudé dinero para la organización benéfica que lo apoya a él y a otros afeitándome la cabeza, para que ambos pudiéramos quedarnos calvos”, continúa Olly.

Ahora ambos son inseparables. “Somos los mejores amigos y siempre nos cuidamos en todo lo que hacemos. Tommy-Lee siempre será mi mejor amigo y lo apoyaré siempre que pueda”, expresó Olly.

Ahora Tommy afronta su lucha con mucho más ánimo y el apoyo incondicional de Olly.

Te podría interesar: