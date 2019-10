Mujer detecta cáncer a tiempo gracias a un juego de feria

ESCOCIA.- Una mujer de 41 años fue a un parque de atracciones con su familia en Edimburgo, gracias a un juego pudo notar algo extraño en su pecho que los demás no tenían.

La mujer entró junto con su familia a un juego llamado ”Cámara Oscura y el mundo de las ilusiones”, esta atracción turística tiene una cámara térmica en la cual, Bal Gill notó un punto rojo en su pecho izquierdo.

El juego que le cambió la vida a Bal Gill

Estando ahí, al pasar frente a una cámara térmica que permite a los visitantes ver un mapa de calor de todo el cuerpo, Gill detectó en la cámara infrarroja una pequeña zona roja en su seno que no tenían otras personas en el lugar.

“Mientras íbamos en camino hacia el cuarto de la cámara térmica, como todas las familias lo hacen, entramos y comenzamos a ondear nuestros brazos para crear imágenes en la cámara. Mientras lo hacíamos, noté un parche de calor en mi seno izquierdo”,dijo Gill.

Ella pensó que era algo raro,pero luego notó que era la única con ese punto rojo, por lo que decidió tomar una fotografía para investigar después.

La mujer encontró que las cámaras térmicas pueden ser utilizadas por los médicos oncólogos para diagnosticar cáncer.

“Vi muchos artículos sobre cáncer de mama y cámaras térmicas”, contó Bal.

Luego de investigar, contactó a su médico,quien le diagnosticó cáncer en etapa temprana.Tuvo dos cirugías y espera una tercera para evitar que el cáncer se disemine. Debido al diagnóstico a tiempo, la mujer escribió una carta de agradecimiento hacia el parque de atracciones.

“Sólo quiero decir gracias, si no hubiese sido por la cámara nunca habría sabido(acerca del cáncer). Sé que no es el objetivo de la cámara pero para mí, realmente fue una visita que me cambió la vida”

El director del sitio,Andrew Johnson, dijo que no sabían el potencial de la cámara térmica para detectar síntomas que cambian la vida de esta manera.

“Realmente nos conmovió cuando Bal nos contactó para compartir su historia”.

Te podría interesar: