Madre muestra la terrible transformación de su hijo por las drogas

ESTADOS UNIDOS.- Una preocupada madre publicó y compartió unas fotografías comparativas de su hijo, en las que muestra los fuertes estragos que provoca la adicción a las drogas, especialmente la metanfetamina y la heroína.

Jennifer Salfen-Tracy, la madre que decidió publicar la historia de su hijo Cody Bishop a manera de llamado a la acción para las demás personas, hasta el momento ya lleva más de 60 mil veces compartidas.

Salfen-Tracy reveló que no ha visto ni sabido nada de su hijo en semanas. La madre cree que su hijo está en una espiral de adicción y probablemente viva en las calles en algún lugar en el estado de Nevada.

La dolida madre espera no sólo concienciar a las personas sobre este tema, sino que su hijo vea la publicación, con la esperanza de que se ponga en contacto y encontrarlo.

“Cody sigue como indigente en Las Vegas y no he sabido nada de él en semanas. Saber lo mal que está es duro, pero no saber nada de él, es aún peor”.

Jennifer explicó : “Dudaba en compartir,pero muchas personas me preguntaron cómo van las cosas, así que sentí debía hacerlo. He aprendido a lo largo del camino que mucha gente y familias lidian con este dolor de corazón pero simplemente no hablan sobre ello”.

El rostro de las drogas

La mujer procedente de Wentzville, Missouri, compartió fotos de su hijo de 26 años describiéndolo como “el rostro de la heroína y la metanfetamina”, mostrando los terribles efectos de las drogas en su hijo en menos de siete meses.

La fotografía muestra el radical cambio de Cody de un atleta saludable y de rostro juvenil, a un esquelético y demacrado joven, con el semblante duro y con el cuerpo lleno de cicatrices,lo cual le hace lucir mucho mayor de la edad que tiene. Pese a que ambas fotografías son del mismo año, pareciera que pasaron varios años entre una y otra.

“Estas fotografías fueron tomadas con siete meses de diferencia. Así de rápido se ve afectada una persona”, dijo la madre.

“Este es un problema real en nuestro mundo de hoy en el que tenemos que unirnos y centrarnos en arreglarlo en lugar de que el gobierno se preocupe y gaste todo su dinero en tirarse unos a otros”.

Se había reportado en mayo la desaparición de Cody ante la policía de Las Vegas. De acuerdo a información de una página de personas perdidas, dijo que la familia estaba preocupada por el bienestar de Bishop.

La familia no ha podido localizarlo después de un período que estuvo en rehabilitación en Nevada. La madre cuenta en la publicación, que Bishop ya había vivido en las calles y pasaba mucho tiempo con una chica llamada Kate.

Cody Bishop y su vida antes de las drogas

El primogénito de Jennifer, que ahora luce irreconocible, solía ser deportista en la preparatoria de Holt High School en Missouri, en la cual se graduó en 2011. Trabajó en marzo en una empresa llamada All Inclusive Concrete Systems. Además, de acuerdo a declaraciones de Salfe-Tracy, Cody tiene hijos.

La madre contó que Cody es padre, y añadió:

“Me cuesta entender como alguien que tiene hijos que ama y que ellos lo necesitan,esté viviendo la vida que lleva “.

La publicación concluye con una desgarradora petición: “Cody, si ves esto, por favor llámanos. Te amamos”.

