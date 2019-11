Joven de 29 años pierde su pelo a causa del estrés en seis semanas

CIUDAD DE MÉXICO.- Una joven de 29 años, comenzó a perder su pelo totalmente a causa del estrés, en tan solo seis semanas.

Nadine Griffiths, originaria de Nueva Gales del Sur, comenzó a presentar caída de su pelo, después de que el médico le dijera que había sufrido un aborto. La joven, no tenía idea de que estaba embarazada. Acudió a urgencias porque empezó a sangrar y a tener un dolor muy intenso,

A partir de ese momento, el estrés causado por la noticia, hizo estragos en su melena. Su pelo empezó a caerse a puñados. De repente vio como tenía toda la ropa llena de pelo y su cabeza se llenaba de cavas. “¡Fue horrible!”, dijo Nadine.

“Mi pareja no me habla nunca del tema. Solo me dice que me ama exactamente igual que cuando tenía pelo”.